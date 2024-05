EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

WashTec AG: EBIT-Marge im ersten Quartal trotz verhaltenem Start in das Geschäftsjahr auf dem Niveau des Vorjahres



06.05.2024 / 07:00 CET/CEST

WashTec AG: EBIT-Marge im ersten Quartal trotz verhaltenem Start in das Geschäftsjahr auf dem Niveau des Vorjahres Umsatz Mio. € 100,8 (Vorjahr: Mio. € 109,2)

EBIT Mio. € 5,1 (Vorjahr: Mio. € 5,5) ; EBIT-Marge 5,1 % (Vorjahr: 5,0 %)

Free Cashflow Mio. € 9,3 (Vorjahr: Mio. € 1,9)

Guidance für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Augsburg, 6. Mai 2024 - Die WashTec Gruppe erzielte in den ersten drei Monaten einen Umsatz von Mio. € 100,8 und lag damit um 7,7 % unter dem Vorjahr (Mio. € 109,2). Währungsbereinigt lagen die Umsätze 7,9 % unter dem Vorjahreswert. Diese Entwicklung resultierte im Wesentlichen aus den geringeren Absatzzahlen im Bereich Maschinen insbesondere bei Großkunden in Nordamerika.



Das EBIT der Gruppe lag in den ersten drei Monaten trotz des Umsatzrückgangs mit Mio. € 5,1 nur leicht unter dem Vorjahr (Mio. € 5,5). Deshalb konnte die EBIT-Marge leicht auf 5,1 % gesteigert werden (Vorjahr: 5,0 %). Bereinigt um Sonderaufwendungen in Höhe von rund Mio. € 1 stieg das EBIT gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 11 %.



Der Free Cashflow konnte in den ersten drei Monaten durch geringere Investitionen und eine Erstattung von Kapitalertragsteuervorauszahlungen auf Mio. € 9,3 (Vorjahr: Mio. € 1,9) verbessert werden.



Der Auftragseingang lag im ersten Quartal aufgrund des Rückgangs der Nachfrage im Gesamtmarkt unter dem Vorjahresquartal. Bedingt durch den geringeren Auftragseingang sank auch der Auftragsbestand Ende März unter den Vorjahreswert.



Die WashTec Gruppe bestätigt die Guidance für das Geschäftsjahr 2024 und geht von einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres bei einer Steigerung des EBIT im mittleren einstelligen Prozentbereich aus.



"Seit dem 01.05.2024 bin ich Teil im Team der WashTec AG. Für mich ist die WashTec AG ein Juwel, welches sich in den letzten Jahren durch ein nachhaltiges Produkt- und Serviceangebot und eine innovative digitale Plattform eine erfolgreiche Marktposition erarbeitet hat. Diese Position konsequent - mit dem crossfunktionalen Know-how unserer Mitarbeiter - weiter auszubauen, wird die Aufgabe der nahen Zukunft sein. Die Profitabilität steht dabei im Mittelpunkt. Darauf freue ich mich", erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.



Die ausführliche Q1-Mitteilung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Investor Relations Website .



Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.







Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. €, IFRS Q1 2024 Q1 2023 Veränderung in % Umsatz 100,8 109,2 -7,7 EBIT 5,1 5,5 -7,3 EBIT-Marge in % 5,1 5,0 10 Bp Konzernergebnis 3,1 3,5 -11,4 Ergebnis je Aktie1) (in €) 0,23 0,26 -11,4 Free Cashflow 9,3 1,9 389,5

Bp: Basispunkt (= 1/100 Prozentpunkt)

Mio. €, IFRS 31.03.24 31.12.23 Veränderung abs. Bilanzsumme 263,1 271,3 -8,2 Eigenkapital 89,1 85,8 3,3 Eigenkapitalquote in % 33,9 31,6 2,3 Net Operating Working Capital2) 89,9 83,5 6,4

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert

2) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen







Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135



