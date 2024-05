News von Trading-Treff.de Ein DAX-Wochenstart über 18000 Punkten wird heute erwartet. Die Wall Street feierte am Freitag die Arbeitsmarktdaten, neue Trading-Ideen heute zum Montag den 06.05.2024 18000 steht nun wieder im Fokus Das Video vom Sonntag inklusive Rohstoffe liegt hier bereit: Nach dem schwachen Mai-Start beim DAX sahen wir uns in der Morgenanalyse am 03.05.2024 im mittelfristigen Chartbild nach einer Bodenbildung um (Rückblick): Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...