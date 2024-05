DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SIEMEMS - Der Siemens-Konzern warnt angesichts des Fachkräftemangels vor einer Verkürzung der Arbeitszeiten und vor der Vier-Tage-Woche. "Eine Diskussion über kürzere Arbeitszeiten können wir uns volkswirtschaftlich ganz klar nicht leisten", sagte Judith Wiese, im Siemens-Vorstand für Personal zuständig. "Für ein Land wie Deutschland, das so schnell altert und in dem Fachkräfte fehlen, ist eine Debatte über kürzere Arbeitszeiten natürlich ziemlich heikel", fügte sie an. (Süddeutsche Zeitung)

TEMU - Drogerie-Unternehmer Raoul Roßmann fordert die Politik auf, härter gegen Online-Plattformen wie Temu vorzugehen. "Es gibt in Deutschland eine Narrenfreiheit für fragwürdige digitale Geschäftsmodelle", sagte der Chef der Handelsfirma Rossmann im Interview. "Wenn Temu die Regeln nicht einhält, sollte es einfach abgeschaltet werden." Temu wird unter anderem vorgeworfen, die Kunden gezielt zu manipulieren und Produkte über die Plattform zu vertreiben, die nicht europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. "In Deutschland hat es keine Konsequenzen, wenn ein Unternehmen wie Temu zahlreiche gesetzliche Vorschriften nicht beachtet", kritisierte Roßmann. Als Vorbild nennt er Frankreich, wo Strafgebühren und Werbeverbote für diese Plattformen eingeführt werden sollen. (Handelsblatt)

MUBADALA CAPITAL - Mubadala Capital aus Abu Dhabi beabsichtigt, in den nächsten zehn Jahren rund 13,5 Milliarden Dollar in ein großes Biokraftstoffprojekt in Brasilien zu investieren. Das groß angelegte Projekt des Energieunternehmens Acelen soll fünf Module im Wert von 2,7 Milliarden Dollar umfassen, von denen das erste bis Ende 2026 in Betrieb gehen soll. Jedes Modul soll aus einer neuen Bioraffinerie mit einer Verarbeitungskapazität von 20.000 Barrel Treibstoff pro Tag bestehen, der dazugehörigen Infrastruktur und Anbauflächen für den Anbau der Ausgangspflanze. "Es ist ein sehr wichtiges Kapitalprojekt", sagte Oscar Fahlgren, Head of Brazil bei Mubadala Capital. (Financial Times)

WIZZ AIR - Als Covid die Luftfahrtindustrie im Jahr 2020 ins Chaos stürzte, wagte der Chef von Wizz Air einen kühnen Schritt. József Váradi witterte eine Chance für die europäische Billigfluggesellschaft und beschloss, zu expandieren - neue Flugzeuge anzuschaffen, Start- und Landerechte zu erwerben und neue Basen zu eröffnen - gerade als die Konkurrenten sich zurückzogen. "(...), die strategische Chance hat uns allen klar gemacht, dass dies unsere Zeit ist. Die Branche bewegt sich rückwärts, wir müssen vorwärts gehen", sagte József Váradi, Chef bei Wizz Air. Er arbeite nach eigenen Aussagen immer noch an seinem langfristigen Ziel, die Passagierkapazität von Wizz Air um 20 Prozent pro Jahr zu erhöhen. Zudem sollen bis 2030 rund 500 Flugzeuge zur Airline gehören. (Financial Times)

May 06, 2024

