Goldinvest.de-Chartcheck: Newmont - Abwärtstrend überwunden

Anzeige / Werbung

Im Chart der Nummer Eins der Goldbranche hat sich ein Aufwärtstrendkanal etabliert.

Der Aktienkurs des Goldproduzenten Newmont (WKN 853823) konnte (wie es im Chartcheck vom Februar bereits angedeutet wurde) nach dem Test des Tiefpunktes bei 30 US Dollar vor kurzem mit einem starken Aufwärtsimpuls die 200 Tagelinie und die mehrjährige blaue Abwärtstrendlinie nach oben überwinden und ein Sechsmonatshoch erreichen.



Quelle: Comdirect

Dabei hat sich der blaue Aufwärtstrendkanal herausgebildet, in dessen Mitte der Kurs aktuell oberhalb der als Unterrstützung fungierenden runden Marke von 40 USD notiert. Die vor kurzem entstandene Kurslücke (Gap) entstand bei sehr hohem Volumen und kann somit als Breakaway-Gap (welches nach der Charttheorie aufgrund der hohen Umsätze nicht mehr zwingend geschlossen werden muss) gelten.

Beide Durchschnittslinien überwunden

Die 200 Tagelinie fällt fast nicht mehr ab, dagegen steigt die 100 Tagelinie erfreulicherweise bereits wieder an, konnte aber der 200 Tagelinie weiterhin kaum näherrücken.

Der MACD Indikator konnte nach einem charttechnischen Verkaufssignal sehr zügig wieder auf Kauf drehen (die blaue Linie notiert nun wieder oberhalb der roten Linie) - dieses Signal hat vorerst gerade noch Bestand. Beim Trendbestätiger erfolgte im März der Übergang ins positive Terrain oberhalb der 100 - hier steigt er seitdem stetig an. Kurzfristig überkauft (Wert über der 2,0) präsentierte sich der Overbought/ Oversold Indikator am Tage der Kurslücke - der Rückgang erfolgte ebenso sehr schnell und aktuell ist dieser Indikator mit 0,5 nahe der neutralen Null und verläuft in der Spanne, in der er während der letzten zwei Monate leicht oszillierte. Durch seinen seit Februar fast ausschließlichen (mit kurzer Pause im April) Verlauf im grünen Bereich signalisiert der Chaikin Money Flow einen stetigen Zufluss von Kapital in die Aktie.



Quelle: Comdirect

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.

Enthaltene Werte: US6516391066,XD0002747026