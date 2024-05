FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 131,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug leicht auf 2,49 Prozent.

Zu Beginn der Woche stehen in der Eurozone Indikatoren zur Dienstleisterstimmung auf dem Plan. S&P Global veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes. Außerdem werden Preisdaten von der Unternehmensebene und die Konjunkturstimmung von Sentix erwartet. In den USA melden sich einige hochrangige Notenbanker aus den Reihen der Federal Reserve zu Wort./bgf/stk