Die Wall Street kämpfte sich wieder zurück und konnte sogar mit Freitag ein leichtes technisches Kaufsignal erzeugen. Doch wird das in der neuen Handelswoche bestätigt? Der DAX konsolidiert derweil in einer klaren Handelsspanne. Könnten jetzt neue, klare Signale kommen? Erfahren Sie, wie sich die Märkte in der kommenden Woche entwickeln könnten.

