Viele Anleger und Krypto-Enthusiasten stehen vor einer bedeutenden Wegmarke: dem Bitcoin Halving 2024. Diese periodische Halbierung der Belohnungen für Bitcoin-Miner wirft zahlreiche Fragen auf. Denn das Halving ist nicht nur ein technischer Mechanismus, sondern auch ein Ereignis, das gravierende Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage und damit auf den Preis von Bitcoin hat."Die Unsicherheit und das Spekulationspotenzial rund um dieses Ereignis führen zu einer erhöhten Volatilität auf dem Markt - das wiederum kann sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen", verrät Florian Sondershausen. Der Krypto-Experte gibt eine Einschätzung, wie sich der Markt in den kommenden Monaten entwickeln wird. Nachfolgend verrät er, wann das Bitcoin Halving zu erwarten ist und wie es den Markt verändern wird.Was bedeutet Bitcoin Halving?Das bevorstehende Bitcoin Halving im Jahr 2024, das laut Experten um den 19./20.04. stattfinden wird, steht im Mittelpunkt vieler Diskussionen von den unterschiedlichsten Akteuren. Denn bei Bitcoin handelt es sich um einen Multimilliardensektor mit einer Industrie, in der sich die größten Unternehmen aus Technologie, Kommunikation und Finanzen etablieren.Das Konzept des Bitcoin-Halvings ist simpel. Im Fokus stehen die Miner. Fügen sie neue Blocks zur Blockchain hinzu, sichern sie sich Belohnungen. Sie "schürfen" oder erzeugen neue Bitcoins. Beim Halving aber werden genau diese neu entstandenen Bitcoins halbiert. Diese signifikante Veränderung im Belohnungssystem von Bitcoin hat nicht nur Auswirkungen auf die Miner selbst, sondern hat auch weitreichende Konsequenzen für den gesamten Kryptomarkt.Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass das Bitcoin Halving ein im Code von Bitcoin fest verankertes Ereignis ist, das dazu dient, die Inflation zu begrenzen und die Währung langfristig wertstabil zu halten. Durch die Halbierung der Miner-Belohnung wird das Angebot an neu geschöpften Bitcoins verlangsamt. Das kann zu einem Angebotsmangel führen und den Preis von Bitcoin erhöhen, wenn die Nachfrage gleich bleibt oder, wie aktuell zu sehen, sogar steigt. Diese Entwicklung konnte man schon bei allen 3 Halvings in der Vergangenheit beobachten. Genaue Prognosen für das Bitcoin Halving 2024 können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht gemacht werden.Ein Markt mit großem PotenzialEines ist aber sicher: Der Bitcoin-Markt hat großes Potenzial. Es gibt kaum ein anderes Asset, das in Bezug auf Zukunftspotenzial und Funktion als Wertspeicher mit Bitcoin konkurrieren kann, besonders im Lichte des bevorstehenden Halvings. Angesichts der Tatsache, dass von den 21 Millionen Bitcoins bereits der Großteil im Umlauf ist, wird das Spiel von Angebot und Nachfrage noch attraktiver. Ebenso attraktiv und interessant ist der Fakt, dass es seit diesem Jahr in den USA Bitcoin-ETFs gibt, wie beispielsweise jener von BlackRock unter der Marke iShares. Diese gehören zu den erfolgreichsten ETF-Angeboten in den USA aller Zeiten. Und auch wenn der Bitcoin-Preis kurzfristig noch günstiger werden sollte. Langfristig deuten Prognosen auf eine positive Entwicklung hin, was Bitcoin zu einer soliden Investition für den Aufbau von Wohlstand macht.Nicht umsonst sprechen Experten immer wieder vom "digitalen Gold". Traditionelle Währungen, wie der Euro oder Dollar, auch Fiat-Währungen genannt, können hier nicht mithalten. Jahr für Jahr raubt ihnen die Inflation ihre Kaufkraft. Wer sich dauerhaft Wohlstand aufbauen will, ist mit Bitcoins demnach gut beraten. Auch bringen Bitcoins kostbare Abwechslung in das Anlagekonzept. Viele Investoren setzen nämlich längst nicht mehr nur auf ein Pferd wie zum Beispiel Gold. Sie setzen auf mehrere Pferde. Denn je vielseitiger das Investment-Portfolio, desto geringer die Anlagerisiken.