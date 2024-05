Die Deutsche Bank setzt zu Beginn der neuen Handelswoche ihren Konsolidierungskurs fort. Am Montag startet sie mit einem kleinen Plus in den Tag. Charttechnisch hat damit eine wichtige Marke gehalten. DER AKTIONÄR zeigt, auf welche Marken es bei der Aktie nun ankommt.Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer spannenden Phase. Die drohende Postbank-Milliardenstrafe hat das schöne Momentum infolge der Bekanntgabe der Quartalszahle schnell zunichte gemacht. Noch ...

