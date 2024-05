EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Anleihe

NEON EQUITY AG: Zeichnungsfrist der 10%-Unternehmensanleihe 2024/2029 hat begonnen



NEON EQUITY AG: Zeichnungsfrist der 10%-Unternehmensanleihe 2024/2029 hat begonnen Zeichnung ab sofort über "Direct Place" der Deutschen Börse und bei NEON EQUITY möglich

Fester Zinssatz von 10,0 Prozent p.a.

Nominalwert der Schuldverschreibungen bei 1.000 EUR

Handelsaufnahme vsl. am 23. Mai 2024 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

Emissionserlöse sollen vor allem zum Portfolioausbau für Impact-Unternehmen verwendet werden Frankfurt am Main, 6. Mai 2024 - Die 10%-NEON-EQUITY-Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383C76) kann ab sofort gezeichnet werden, das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg hat begonnen. Der Bond kann über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Deutschen Börse oder direkt bei der NEON EQUITY AG ("NEON EQUITY") gezeichnet werden. Die Anleihe hat bei einem festen jährlichen Zinssatz von 10,0 Prozent eine Laufzeit bis 2029. Bei einem Nennbetrag von 1.000 EUR pro Schuldverschreibung sind ab diesem Betrag oder einem Vielfachen davon Zeichnungen möglich. Gebühren für die Zeichnung werden weder von der Deutschen Börse noch von NEON EQUITY erhoben. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 25 Mio. EUR und kann im Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder einer Privatplatzierung auf bis zu 125 Mio. EUR aufgestockt werden. Die Zeichnung der Anleihe über "Direct Place" ist bis zum 21. Mai 2024 (14:00 Uhr, MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots, möglich. Um einen Zeichnungsauftrag abzugeben, müssen Anleger über ihre Depotbank bis zu diesem Termin eine Kauforder für die NEON-EQUITY-Anleihe abgeben. Die Gültigkeit der Order muss unbegrenzt oder mindestens bis zum 21. Mai 2024 sein, das nominale Ordervolumen mindestens 1.000 EUR oder ein Vielfaches davon betragen. Zudem können Anleihen direkt bei NEON EQUITY gezeichnet werden. Die erforderlichen Zeichnungsscheine können unter https://neon-equity.com/content/investor-relationsnote-2024-2029 heruntergeladen werden. Die Zeichnung auf diesem Wege ist bis Ende des öffentlichen Angebots am 31. März 2025 möglich. Die NEON-EQUITY-Anleihe wird voraussichtlich am 23. Mai 2024 in den Handel des Quotation Boards der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen vor allem zum Ausbau des Beteiligungsportfolios im Bereich Impact verwendet werden. Der Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen mit ESG-Fokus, zum Beispiel aus den Bereichen Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Infrastruktur oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für die Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden Beteiligungen, zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden. Thomas Olek, CEO und Gründer der NEON EQUITY AG: "Sinnvoll investieren ist unser Credo, das gilt auch für unsere Anleihe. Ökonomische Rendite soll dabei um ökologische und soziale Rendite ergänzt werden. Das ist Impact Investing. Mit den Mitteln aus der Anleihe wollen wir vor allem unser Impact-Portfolio werthaltig weiter ausbauen. Den Anlegern bieten wir eine finanzielle Rendite von 10,0 Prozent und das Engagement bei einem sehr profitablen Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von gut 91 Prozent an." DISCLAIMER Werbung. Potenzielle Investoren werden aufgefordert, eine Investitionsentscheidung ausführlich auf Basis des unter https://neon-equity.com/content/investor-relationsnote-2024-2029 veröffentlichten Wertpapierprospekts zu treffen. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, abzuwägen. Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. www.neon-equity.com Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de



