The following instruments on XETRA do have their first trading 06.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.05.2024Aktien1 CA13809L1094 Cansortium Inc.2 US86563T1043 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ADR3 CA3808134025 Golden Cariboo Resources Ltd.4 US12430A3005 BuzzFeed Inc.Anleihen1 USU77434AA39 Boeing Co.2 USU77434AC94 Boeing Co.3 USU77434AF26 Boeing Co.4 XS2810807094 Iliad Holding S.A.S.5 XS2817891984 888 Acquisitions Ltd.6 FR001400Q0T5 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]7 USU77434AB12 Boeing Co.8 USF507APAG60 Iliad Holding S.A.S.9 XS2810278163 Mobilux Finance S.A.S.10 XS2811097075 Volvo Car AB11 XS2815894154 Barclays PLC12 USU77434AE50 Boeing Co.13 USU77434AD77 Boeing Co.14 DE000HLB56G4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 CH1344316745 Nestlé S.A.