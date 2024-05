DJ EUREX/DAX-Futures etwas fester gestartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 13 auf 18.202 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.217 und das Tagestief bei 18.175 Punkten. Der Umsatz wird mit rund 1.400 gehandelten Kontrakten aber noch als relativ gering bezeichnet. Hierin zeige sich schon der Feiertag in Großbritannien und die dadurch fehlenden Händler, heißt es am Markt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2024 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.