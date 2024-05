DJ EUREX/Renten-Futures freundlich dank US-Daten

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch die Renten-Futures in Europa sind am Montagmorgen freundlich in die Woche gestartet. Der etwas schwächere US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sorgt weiter für Entspannung an den internationalen Zinsmärkten. Die Bodenbildung vergangene Woche dürfte daher alle europäischen Renten-Futures weiter nach oben treiben.

Der Juni-Kontrakt des deutschen Bund-Futures steigt um 34 Ticks auf 131,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,38 Prozent und das Tagestief bei 130,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.286 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 54 Ticks auf 131,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 14 Ticks auf 117,14 Prozent.

