EQS Newswire / 02.05.2024 / 10:00 CET/CEST

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Media OutReach Newswire - 2. Mai 2024 - Am 18. April Ortszeit fanden im China Cultural Center in Kuala Lumpur die offiziellen Feierlichkeiten zum Start der Werbekampagne für Kultur und Tourismus in Südostasien unter dem Motto "Die einzigartige Landschaft von Jiangxi" und die Eröffnungsfeier des "Jiangxi Day" statt. Auf dieser Veranstaltung wurden Kalligraphie und Malerei, Keramik und touristische Produkte aus Jiangxi in Kuala Lumpur ausgestellt. Dadurch wird nicht nur die kulturelle und touristische Vielfalt Jiangxis präsentiert, sondern auch der sich ständig vertiefende Austausch zwischen den beiden Regionen und das gegenseitige Lernen eindrucksvoll belegt.





Yin Hong, Sekretär des Parteikomitees der Provinz Jiangxi, stellte enthusiastisch zahlreiche Aspekte Jiangxis vor, darunter natürliche Ressourcen, das kulturelle Erbe und die industrielle Entwicklung. Er skizzierte die zu erwartende positive Entwicklung der Kultur- und Tourismusbranche in den beiden Regionen, wodurch in verschiedenen Bereichen der Zusammenarbeit noch lohnendere Ergebnisse erzielt werden können.



Der malaysische Minister für Tourismus, Kunst und Kultur Dato Sri Tiong King Sing brachte zum Ausdruck, dass Jiangxi ein Ort voller natürlicher Schönheit mit einem reichen historischen Erbe ist. Diese Veranstaltung soll dazu beitragen, die Sichtbarkeit, den Einfluss und den Ruf Jiangxis auf der internationalen Ebene aufzuwerten, den kulturellen und touristischen Austausch zwischen Malaysia und China zu fördern und die wirtschaftliche Entwicklung der beiden Länder voranzutreiben.



Jiangxi liegt im südwestlichen Teil Chinas, am Südufer des Jangtsekiang, auf drei Seiten von Bergen umgeben und mit dem Jangtsekiang im Norden als praktische Verkehrsader. In der Provinz liegen fünf UNESCO-Weltkulturerbestätten, vier globale UNESCO-Geoparks, ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung sowie vierzehn nationale Aussichtspunkte der Kategorie 5A, wo grüne Berge und klare Gewässer bekannte historische Stätten umgeben, historische Kultur sich mit Ökologie vereint und reizvolle Natur mit ländlichem Charme harmoniert. Das einzigartige Landschaftsbild Jiangxis umfasst pittoreske Orte wie Lushan, Sanqing Mountain und Longhushan. Herausragende jahrtausendealte Beispiele für das fortdauernde kulturelle Erbe der Provinz sind die Porzellanhauptstadt Jingdezhen, der Tengwang-Pavillon, die Bailudong-Akademie und der Donglin-Tempel. Das vielfältige kulturelle Erbe Jiangxis umfasst Keramik, Opernkultur, traditionelle chinesische Medizin, Teekultur, die Hakka-Kultur und Landwirtschaft.



Am Tag der Veranstaltung kündigte Mei Yi, Leiter der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangxi, fünf goldene Touristenstraßen wie "Poetisches Jiangxi" und Sonderförderprogramme wie eine "Vergnügungsfahrt durch Jiangxi" für malaysische Touristen an. In Zusammenarbeit mit China Mobile, China Telecom und China Unicom werden ergänzende Dienstleistungsprodukte angeboten.



Hashtag: Jiangxi

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: Jiangxi's Cultural and Tourism Promotion

02.05.2024 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com