Pepe Coin News: Wal investiert über eine Million Dollar

Die Phase der Konsolidierung auf dem Kryptomarkt hält weiter an. Bitcoin stabilisiert sich um die 64.000-Dollar-Marke, was auch zu einer Erholung der meisten Altcoins geführt hat, wobei Meme Coins erneut zu den großen Gewinnern gehören. Wenn die erwartete Rallye am digitalen Währungsmarkt eintritt und der Bitcoin-Kurs die Marke von 100.000 Dollar überschreitet, wie von den meisten Experten prognostiziert, ist anzunehmen, dass auch die meisten großen Meme Coins ein neues Allzeithoch erreichen werden. Das hat einen Trader dazu veranlasst, PEPE im Wert von einer Million Dollar zu kaufen. Dabei handelt es sich auch nicht um den ersten Großkauf.

Die meisten Anleger verlieren nicht wegen eines langfristigen Kursrückgangs an den Börsen Geld, sondern aufgrund von emotionalen Reaktionen während einer Korrektur, die zum Verkauf mit Verlust führen, während sich die Kurse letztendlich wieder erholen. Bei Meme Coins sieht die Situation natürlich etwas anders aus, da es durchaus sinnvoll sein kann, Verluste zu begrenzen, da der Hype genauso schnell verschwinden kann, wie er aufgetaucht ist. Derzeit scheint jedoch ein anhaltender Aufwärtstrend vorzuliegen, und es wird erwartet, dass die Rallye weitergeht. Daher hat ein Investor, der bereits erfolgreich mit PEPE Geld verdient hat, kürzlich erneut eine Million Dollar investiert.

A $PEPE smart money spent 1.26M $USDC to buy 142.96B $PEPE at $0.000008831 2 hours ago.



The smart money has traded $PEPE 7 times in the past 6 months, 6 of which were profitable, with a win rate of 85.7%, and the total profit is $915K.https://t.co/92nzYbyfsY pic.twitter.com/Lsqf56W6hB - Lookonchain (@lookonchain) May 6, 2024

Der Krypto-Wal hat bereits durch sieben frühere PEPE-Käufe mit beträchtlichen Summen für Aufsehen gesorgt, wobei er in sechs von sieben Fällen mit hohen Gewinnen verkaufen konnte. Bisher hat der Wal einen Gewinn von fast einer Million Dollar erzielen können, wobei der aktuelle Kauf von PEPE-Token im Wert von 1,26 Millionen Dollar auch den bisher größten Kauf darstellt.

Riskantes Unterfangen

Während bei den meisten etablierten Kryptowährungen der Ansatz, einmal zu kaufen und die Coins langfristig zu halten, zu beträchtlichen Gewinnen geführt hätte, kann Swing Trading, insbesondere bei äußerst volatilen Meme Coins, in einigen Fällen noch höhere Renditen bringen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies eine riskante Strategie ist, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man früher oder später einen Trade verpatzt und die Gewinne aus vorherigen Trades schnell zunichte gemacht werden können.

(PEPE Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Der PEPE Kursverlauf im letzten Monat zeigt schnell, dass die Volatilität, die hier gegeben ist, durchaus einige gewinnbringende Trades mit sich bringen kann. Allerdings ist es im Nachhinein natürlich auch leicht, den Boden und die Spitze zu erkennen und man sagt an der Börse nicht umsonst, dass man fallende Messer nicht auffangen soll, da Kurse im Zuge einer Korrektur weiter fallen können, als von den meisten Anlegern angenommen. Wer seine Emotionen allerdings im Griff und ein gutes Auge für Trends hat, kann mit Swing Trading bei PEPE durchaus gutes Geld verdienen.

Die Zeiten der extremen Gewinne von mehreren zehntausend Prozent bei PEPE gehören mittlerweile aber schon der Vergangenheit an, da die Marktkapitalisierung im Milliardenbereich bereits extrem hoch ist. Investoren weichen daher zunehmend auf neue Meme Coins aus, die in kurzer Zeit erheblich an Wert gewinnen können. Aktuell setzen Anleger vermehrt auf Dogeverse, der kurz vor der Markteinführung steht.

Ist Dogeverse die bessere Wahl?

Bei Dogeverse handelt es sich um einen neuen Meme Coin, bei dem Anleger derzeit die Gelegenheit haben, im Vorverkauf einzusteigen, bevor der Coin an den Kryptobörsen gehandelt wird. Gerade am Anfang können neue Coins ihren Wert bei niedrigerer Marktkapitalisierung schnell vervielfachen und die Tatsache, dass Anleger bereits $DOGEVERSE-Token im Wert von mehr als 13 Millionen Dollar gekauft haben, macht schnell deutlich, dass es sich hier um das nächste große Ding am Meme Coin Markt handeln könnte.

(Dogeverse Token-Vorverkauf Quelle: Dogeverse Website)

Die Entwickler setzen von Anfang an ehrgeizige Ziele, indem sie den neuen Meme Coin auf sämtlichen relevanten Blockchains einführen. Bereits jetzt ist $DOGEVERSE auf Ethereum, Base, BSC, Avalanche, Polygon und Solana verfügbar, was ein breiteres Publikum anspricht und die Aussichten auf eine Kurssteigerung nach dem Markteintritt noch verstärkt.

Zusätzlich zu der Multi-Chain-Einführung bietet Dogeverse eine Staking-Funktion an, die Anlegern, die ihre Token für mindestens eine Woche nach dem Listing auf den Kryptobörsen sperren, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Die jährliche Rendite (APY) variiert je nach Größe des Staking-Pools und ist besonders zu Beginn sehr attraktiv. Derzeit liegt die APY noch bei 77 %, was dazu geführt hat, dass die meisten Käufer ihre Token bereits in den Staking Pool eingezahlt haben, wodurch das Angebot beim Handelsstart zusätzlich verknappt wird, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.