HDE: Verbraucherstimmung auf dem höchsten Niveau seit Ende 2021

Die Verbraucherstimmung in Deutschland verbessert sich im Mai nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter und erreicht das höchste Niveau seit Ende 2021. Das aktuelle HDE-Konsumbarometer steigt zum vierten Mal in Folge und steht bei 97,51 nach 96,09 Punkten im April. Der Verband führt die positive Entwicklung, die auf einer Umfrage basiert, auch auf die sinkende Inflationsrate zurück.

Export von E-Automobilen steigt 2023 um 58,0 Prozent

Die Exporte von Elektro-Autos aus Deutschland haben im Jahr 2023 kräftig zugelegt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden im Jahr 2023 rund 786.000 Pkw, die ausschließlich mit Elektromotor betrieben werden, im Wert von 36,0 Milliarden Euro exportiert. Damit hatte rund jeder vierte aus Deutschland exportierte Neuwagen einen reinen Elektroantrieb. Exportiert wurden 58,0 Prozent mehr E-Autos als im Vorjahr und mehr als zweieinhalb Mal so viele wie noch zwei Jahre zuvor.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im April gesunken

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,5 (März: 52,7) Punkte. Trotz des Rückgangs liegt der Index seit 16 Monaten in Folge im Wachstumsbereich. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

China warnt Deutschland vor Marine-Durchfahrt der Straße von Taiwan

China warnt die deutsche Marine davor, bei der kommenden Indopazifik-Übung auch durch die Straße von Taiwan zu fahren. Die Asien-Pazifik-Region dürfe nicht zum strategischen Spielball von Großmächten verkommen, teilte die Botschaft Chinas in Berlin auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung mit. "Deutschland muss sich darüber im Klaren sein, dass eine Belastung der chinesisch-deutschen Beziehungen und eine Gefährdung von Frieden und Stabilität in der Region letztlich allen Beteiligten nur schaden, auch der Bundesrepublik."

Gespräche über Waffenstillstand im Gazastreifen scheitern

Die Gespräche in Kairo über eine Waffenruhe im Gazastreifen sind am Sonntag nach Angaben arabischer Vermittler ohne Fortschritte zu Ende gegangen. Die Hamas habe sich geweigert, auf einen israelisch-ägyptischen Vorschlag zum Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Gefangene einzugehen, weil dieser kein vollständiges Ende der Kampfhandlungen vorsah. Stattdessen habe die Gruppe einen Rückzieher in Bezug auf einige zuvor vereinbarte Bedingungen gemacht, wie zum Beispiel die Anzahl der freizulassenden Geiseln. Die Hamas habe noch keine endgültige Antwort gegeben oder einen Gegenvorschlag unterbreitet.

Indonesien BIP 1Q +5,11% gg Vorjahr (PROG +5,1%)

