Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte in Europa und den USA reagierten mit Kursverlusten auf schwache US-Konjunkturdaten, so die Analysten der Nord LB.Die Beschäftigungssituation in den USA präsentiere sich im April nicht mehr ganz so erfreulich, was in der Summe aber kaum überrasche. Es seien "nur" 175.000 neue Stellen geschaffen und die Arbeitslosenquote sei marginal auf einen Wert von 3,9% angestiegen. Vor allem die weitgehende Abwesenheit der staatlichen Stellen als neuer Arbeitgeber sei bemerkenswert. ...

