Nach Kursgewinnen von 45 Prozent in nur drei Tagen könnte Carvana am Montag vor weiter steigenden Kursen stehen: JPMorgan empfiehlt die Aktie nach einem Upgrade zum Kauf.Der US-Gebrauchtwagenhändler Carvana stand nach Meinung des Marktes im vergangenen Jahr bereits unmittelbar vor der Insolvenz: Zeitweise notierte die Aktie nach einem Allzeithoch bei 376,83 US-Dollar bei nur noch 3,55 US-Dollar - ein Verlust von 99,1 Prozent. Vom Pleitekandidaten zum Anlegerliebling Dem Unternehmen gelang es jedoch, eine Pleite mithilfe von massiven Kostensenkungen und der anhaltend hohen PKW-Nachfrage in den USA abzuwenden. Da sich die Geschäfte in den jüngsten Quartalen besser entwickelten als befürchtet, …