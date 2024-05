WashTec Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2023 mit einem neuerlichen Rekord-Umsatz von 489,5 Mio EUR (plus 1,5%) und einem EBIT von 41,9 Mio EUR (plus 10,3%) zeigen, dass man durch Preissteigerungen und Effizienzerhöhung mit dem Fokus Profitabilität gut unterwegs war. In 2024 bestätigt man diesen Trend: Trotz gesunkener Umsätze - 7,7% unter dem Vorjahreswert - konnte man das EBIT auf ungefähr gleichem Niveau halten: 5,1 Mio EUR (Vorjahresquartal 5,5 Mio EUR). Passt zu den Worten des neuen CEO, der seinen Fokus auch zukünftig auf die Steigerung der Profitabilität legen will. Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...