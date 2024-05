München (ots) -- Petra, Selina und Pascal planen Umzug nach Dessau- Dominik zeigt sein neues Ich- Von Montag bis Freitag, 06. bis 10. Mai, um 17:05 Uhr, bei RTLZWEIGroße Veränderungen in den Benz-Baracken: Petra und ihre Kinder treffen die letzten Vorkehrungen für den Umzug nach Dessau. Dominik hat seinen Lebensstil geändert - der 22-Jährige hat 24 Kilo abgenommen und sich seinen Traum vom Tattoo erfüllt. Elvis und Katrin beenden die angefangenen Renovierungsarbeiten und machen einen Familienausflug in den Kletterpark. Pascal kämpft derweil mit den behördlichen Hürden, die ihm die Rückkehr in die Benz-Baracken erschweren und ist auf der Suche nach einem Job. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags, um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI.Petra, Selina und Pascal stehen vor einem großen Schritt: dem langersehnten Umzug nach Dessau. Trotz aller Vorkehrungen bleibt noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen - die Kündigung der aktuellen Wohnung. Die gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Sollte die Wohnungsbaugesellschaft auf diese Frist bestehen, muss Petra die Miete für die Wohnung am Rande der Baracken aus eigener Tasche zahlen. Doch woher soll die Bürgergeldempfängerin das Geld nehmen?Hobby-Rapper Dominik arbeitet mit einem Mannheimer Tonstudio zusammen. Die Profis geben einem Song von Dominik im Moment noch den letzten Schliff und machen Verbesserungsvorschläge. Was wird Dominik wohl zur neuen Version seines Songs sagen? Denn dieser ist sehr persönlich: Der 22-Jährige hat darin die Trennung von seiner langjährigen Freundin verarbeitet. Seitdem hat Dominik sein ganzes Leben umgekrempelt: Durch exzessiven Sport hat er 24 Kilo abgenommen und sich einen großen Wunsch erfüllt - er hat sich tätowieren lassen.Elvis und Katrin haben die Sommerferien zum Anlass genommen, um das Zuhause der Familie weiter zu renovieren. Bereits vor acht Wochen haben die beiden mit den Arbeiten begonnen, doch immer wieder hat die Zeit gefehlt, um die angefangenen Renovierungsarbeiten zu beenden. Außerdem machen Katrin und Elvis mit ihrem Nachwuchs einen Familienausflug in einen Kletterpark.Seit der Trennung von seiner Freundin wohnt Pascal wieder in den Benz-Baracken. Der Arbeitssuchende will auch den Behörden mitteilen, dass er zurück in Mannheim ist. Doch die Ummeldung ist für Pascal mit vielen bürokratischer Hürden verbunden. Um seine Mutter finanziell nicht zu belasten, will er nicht nur Bürgergeld beantragen, sondern auch wieder einen Job finden.Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100919134