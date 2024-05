© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Der Aktienkurs des Datenspezialisten Palantir ist nach dem letzten Ergebnisbericht förmlich explodiert. Werden wir wieder ein Kursfeuerwerk sehen?Palantir Technologies, bekannt für seine fortschrittlichen KI-Anwendungen, erlebt eine Achterbahnfahrt an der Börse. Nach einem beeindruckenden Anstieg von 201 Prozent in den letzten zwölf Monaten, hat sich der Kurs der Aktie in den letzten zwei Monaten um 12 Prozent von seinen Höchstständen zurückgezogen. Diese Entwicklung wirft Fragen auf, insbesondere vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts heute nach US-Börsenschluss. Sind diese Rücksetzer eine Kaufgelegenheit, oder spiegeln sie tiefere Probleme im Unternehmen wider? Im Jahr 2023 konnte …