Advanced Micro Devices präsentierte am Dienstag (30. April) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2024. Die Zahlen wurden mit Spannung erwartet. Advanced Micro Devices verpasste es jedoch, mit den Zahlen zu überzeugen und so positive Akzente zu setzen. Die Korrektur, die die AMD-Aktie bereits seit Anfang März fest im Griff hat, setzte sich fort.AMD - Q1-Daten im Fokus AMD gab den Umsatz für das 1. Quartal 2024 mit 5,473 Mrd. US-Dollar an, nach ...

