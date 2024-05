Warren Buffett erhöht seine Cash-Bestände weiter und sieht offenkundig zu hohe Bewertungen der Aktienmärkte (sichtbar am Buffett-Indikator: die Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes in Relation zum US-BIP ist nahe des Allzeithochs), während die Fed und ihr Chef Powell von einer weiter starken US-Wirtschaft ausgehen und die Ansicht zurückweisen, dass sich die USA bereits in einer Stagflation befinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...