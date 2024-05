DJ Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt im Mai erneut

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Einschätzung von Investoren zu den Konjunkturaussichten Deutschlands hat sich im Mai erneut aufgehellt. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg auf minus 17,5 (April: minus 20,5) Punkte und damit den höchstens Stand seit einem Jahr. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 33,5 (minus 36,0) Punkte und der Erwartungsindex auf 0 (minus 3,5) Punkte. Die Erwartungen waren damit erstmals seit Februar 2022 nicht mehr negativ. "Im Schlepptau der globalen Konjunkturerholung in kleinen Schritten schreitet auch die Stabilisierung der deutschen Konjunktur voran", kommentiert Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Daten.

Der Konjunkturindex des Euroraums steigt auf minus 3,6 (minus 5,9) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 14,3 (minus 16,3) Punkte zulegt und der Erwartungsindex auf plus 7,8 (plus 5,0) Punkte. "Eine spannende Frage der nächsten Wochen dürfte auch werden, ob die Europäische Zentralbank (EZB) tatsächlich die Leitzinsen wird senken können", schreibt Hübner. Das Fenster dazu scheine nicht sehr groß zu sein, denn neben der Konjunkturverbesserung sei auch eine Verschlechterung im Inflationsumfeld festzustellen, so dass die Rentenmärkte thematisch wieder unter stärkeren Druck gerieten.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2024 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.