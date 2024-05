Nachdem in der Vorwoche vor allem die Zinspolitik der US-Notenbank im Fokus stand, beschäftigen die Quartalsberichte der Unternehmen die Märkte. Zudem herrscht Hochsaison bei den Dividendenzahlungen.6. Mai 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche gerade mit Blick auf die Zinshoffnungen ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Nachdem die US-amerikanische Notenbank zur Wochenmitte einer baldigen Lockerung des Leitzinsniveaus eine Absage erteilt hatte, heizte am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...