Schon in den letzten Saisons sorgten Heidi Klum und ihre älteste Tochter Leni für Aufsehen, indem sie gemeinsam in wunderschöner Lingerie von Intimissimi vor der Kamera standen. Auch im Frühling 2024 sind die beiden wieder Kampagnengesichter des italienischen Labels, das für Schönheit, Design und Passform steht. Und auch dieses Mal zeigen die Bilder wieder ganz deutlich: Intimissimi zelebriert die Einzigartigkeit jeder Frau in all ihren Facetten und lässt sie sich in ihrer Unterwäsche selbstbewusst und sinnlich fühlen. Und zwar ganz unabhängig von der Lebensphase, in der sie sich befindet.In der aktuellen Kampagne präsentieren Heidi und Leni gut gelaunt und selbstsicher die Frühjahrskollektion von Intimissimi. Ob cremefarbene Spitze, edler Seiden-Kimono oder verspielte Blumenstickereien in zartem Flieder - in diesem Frühling wird es romantisch!Heidi Klum ist erfolgreiches Model, Moderatorin, Produzentin, Unternehmerin und Mutter von vier Kindern. Auch ihre 20-jährige Tochter Leni hat die Modewelt mit internationalen Magazin-Covern, Fashion Shows und Event-Teilnahmen schon längst erobert. Die Bilder mit Heidi und Leni sind ab dem 6. Mai 2024 deutschlandweit online und in einer großen Out-of-Home Kampagne in fast 90 Städten zu sehen.