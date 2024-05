Die FondsKonzept hat ihre Vertriebsgebiete neu eingeteilt in Nord/West, Süd/West und Süd/Ost. Marten Landrock und Hadi Tawil starten als Vertriebsmanager neu im Unternehmen und Michael Leis verantwortet in Zukunft den Vertrieb der WealthKonzept AG. Die FondsKonzept AG investiert in die Maklerbetreuung und hat zu diesem Zweck drei Positionen im Vertriebsmanagement neu besetzt. Zum 01.04.2024 haben Marten Landrock und Hadi Tawil ihre Positionen als Vertriebsmanager Nord/Ost bzw. Süd/West angetreten. ...

