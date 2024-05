Linz (www.anleihencheck.de) - Der Handel in EUR/USD wird stark vom Thema Leitzins dominiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zu Jahresbeginn seien für die USA im Mittel fünf Zinssenkungen für 2024 erwartet worden. Zwischenzeitlich habe sich das Bild gedreht und es hätten Spekulationen kursiert, dass die FED (US-Notenbank) den Leitzins sogar erhöhen könnte. Warum habe sich das Meinungsbild am Devisenmarkt binnen ein paar Monaten so verändert? Im Grunde seien es drei Themen, die es der FED aktuell schwer machen würden, den Leitzins zu senken. Das seien die Inflation, der Arbeitsmarkt und die robuste Wirtschaft. Mit 3,8% sei die Kerninflation hartnäckig hoch und werde sich aller Voraussicht nach auch auf hohem Niveau einpendeln. Gründe dafür seien in erster Linie die Lebensmittelpreise und Mieten. Der Arbeitsmarkt sei der zweite Grund, wenn auch erfreulich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...