Boston (www.fondscheck.de) - Der europäische ETF-Markt ist erfolgreich ins zweite Quartal 2024 gestartet und setzt damit seine Erfolgsgeschichte fort, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Trotz der laufenden Berichtssaison und konsolidierenden Aktienmärkten seien im Monatsverlauf insgesamt 13 Milliarden US Dollar in börsengehandelte Indexfonds investiert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...