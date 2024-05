NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 512 Dollar belassen. Analyst Stephen Reitman hob in einer am Montag vorliegenden Studie jüngste positive Entwicklungen bei dem Sportwagenhersteller hervor. Dazu gehörten die Enthüllung neuer Modelle unter dem Produktnamen 12 Cilindri sowie eine Sponsoring-Partnerschaft des Formel-1-Teams mit Hewlett Packard./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2024 / 05:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2024 / 05:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011585146

