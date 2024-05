Es läuft derzeit rund für die Xiaomi-Aktie (WKN: A2JNY1). In den letzten drei Monaten legte das Papier des chinesischen Auto- und Elektronikkonzerns um +50% zu. Im gleichen Zeitraum gerieten die Aktien vieler Wettbewerber stark unter Druck. Was macht Xiaomi so viel besser als Tesla, VW & Co.? Xiaomi vorgestellt Xiaomi ist ein chinesischer Technologiekonzern, der Smartphones, Notebooks, Smartwatches und weitere Elektrogeräte wie Saug- und Wischroboter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...