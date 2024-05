© Foto: Dall-E



In der US-Vorbörse kommt es zum Crash der Immobilienaktie Medical Properties Trust (MPT). Grund hierfür ist die Insolvenz des Hauptmieters Steward.Die Lage des angeschlagenen Health-Care-REITs Medical Properties Trust, kurz MPT, dessen Aktie aufgrund ihrer hohen Ausschüttungsrendite eine unter Schnäppchenjägern beliebte Dividendenaktie ist, dürfte sich dramatisch verschärfen. Hauptmieter Steward muss Insolvenz anmelden Schon länger war der Hauptmieter des Immobilienkonzerns, der Krankenhausbetreiber Steward, aufgrund einer missglückten Umstrukturierung und stark gestiegener Kosten in großen Schwierigkeiten - offenbar zu groß, denn das Unternehmen hat in der Nacht zum Montag Insolvenz …