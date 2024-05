DJ MARKT USA/Rally könnte in die dritte Runde gehen

Die Rally an der Wall Street könnte sich auf am Montag auf drei Sitzungen ausdehnen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Eröffnung des Kassamarktes schließen. Der zuletzt schwächer als gedacht ausgefallene Arbeitsmarktbericht hält die Spekulationen auf baldige Zinssenkungen am Leben, ohne jedoch echte Konjunkturängste zu streuen. Diese Kombination stützt den Aktienmarkt weiter. Es sei wirklich kein schlechter Arbeitsmarktbericht gewesen, urteilen die Volkswirte der ING. Aber erstmals seit längerer Zeit seien alle Komponenten des Berichts schwächer als erwartet ausgefallen, heißt es weiter. Im Handel preist der Zinsterminmarkt nun wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 50 Prozent eine Zinssenkung im September ein. Neuen Schwung könnte die Zinsdebatte von den Reden der Fed-Vertreter John Williams aus New York und Thomas Barkin aus Richmond im Tagesverlauf erhalten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2024 06:12 ET (10:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.