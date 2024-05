München (ots) -mit diesen Themen und Gästen:Die Gäste:Thomas de Maiziére, CDU (ehem. Bundesminister)Christian Dürr, FDP (Vorsitzender der Bundestagsfraktion)Dietmar Bartsch, Die Linke(Bundestagsabgeordneter)Bettina Böttinger (Fernsehmoderatorin)Ulrike Herrmann (taz)Sigmund Gottlieb (Publizist und Journalist)Angriffe auf Politiker und Landtagswahlen im Osten:Im Gespräch der ehemalige Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maiziére (CDU).Einsparungen beim Bundeshaushalt und Waffenlieferungen für die Ukraine:Darüber diskutieren der FDP-Fraktionschef Christian Dürr und der Linken-Abgeordnete Dietmar Bartsch.Es kommentieren: Die Fernsehmoderatorin und Journalistin Bettina Böttinger, die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann und der Publizist und Journalist Sigmund Gottlieb."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5773256