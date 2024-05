Am Montagabend (6. Mai) wird Palantir seine Zahlen vom ersten Quartal 2024 vorlegen. Die Spannung ist groß, bei vielen Anlegern überwiegt die Vorfreude. Sie hoffen auf ein ähnlich gutes Ergebnis wie im vierten Quartal 2023, das der Chef des KI-Unternehmens, Alex Carp, mit den Worten "bombastisch, unfassbar gut" beschrieben hat.Vor drei Monaten hatte Palantir mit seinen Zahlen die Anleger so sehr begeistert, dass die Aktie daraufhin an nur einem Tag um über 30 Prozent in die Höhe geschnellt ist und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...