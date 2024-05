SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company bietet zusätzliche Rabattaktionen für seine erfolgreiche Dynasty-Baureihe an Elektrofahrzeugen an. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) bietet Rabatte auf den Autokauf für die Elektroauto-Modelle der Dynasty-Serie an. Der maximale...

Den vollständigen Artikel lesen ...