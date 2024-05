Bitcoin wieder auf 65.000 Dollar - Eine Million Dollar Kursziel in Sicht?

Die neue Woche könnte nicht besser starten am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs hat eine Achterbahnfahrt hinter sich und nun scheint es wieder bergauf zu gehen. Nachdem erst Mitte März das Allzeithoch von mehr als 73.000 Dollar erreicht wurde, ging es schnell wieder bergab auf 56.000 Dollar. Davon will man heute nichts mehr wissen und schon in den Vormittagsstunden erobern die Bullen nun die 65.000 Dollar Marke zurück. Inzwischen scheint auch ein neues Allzeithoch im Mai wieder möglich zu sein. Werden die optimistischen Prognosen mit Kurszielen von einer Million Dollar und mehr nun doch noch Realität?

Ab jetzt nur noch bergauf?

Am Kryptomarkt wird gerne von 4-Jahres-Zyklen gesprochen, da in etwa alle vier Jahre das Bitcoin Halving stattfindet, wobei die Blockbelohnungen für Miner und damit die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert werden, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage früher oder später zu steigenden Kursen führt. Zumindest war es bisher immer so. In etwa anderthalb Jahre nach jedem Halving wurde der Höchststand erreicht, gefolgt von einem Crash, bei dem der Kurs oft um 70 - 80 % eingebrochen ist.

BTC



Historically, consolidation around the Halving tends to precede the most Parabolic Phase in the cycle$BTC Crypto Bitcoin pic.twitter.com/I5Y7p2j51B - Rekt Capital (@rektcapital) May 5, 2024

Bevor die große Rallye nach jedem Halving losgegangen ist, hat es aber immer ein paar Wochen gedauert und der Effekt war nicht sofort zu spüren. Mit dem Erreichen der 65.000 Dollar Marke gehen Experten nun aber davon aus, dass die Korrektur um mehr als 20 % der Boden war und es von hier aus für die nächsten Jahre nur noch bergauf gehen könnte.

Natürlich ist die Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Gerade an den Börsen kommt es aber immer wieder zu selbsterfüllenden Prophezeiungen, wenn die Mehrheit der Investoren danach handelt, wie es eben allgemein angenommen wird, wird die Annahme eben deshalb auch eintreten. Wenn die meisten davon ausgehen, dass nach dem Halving eine Rallye startet, weil es bisher immer so war, werden sie auch entsprechend nach dem Halving investieren, wodurch die erwartete Kurssteigerung auch tatsächlich eintritt.

1 Million Dollar Kursziel realistisch?

In den bullishen Marktphasen überschlagen sich auch die Prognosen der Experten. Während man vor kurzem ein 100.000 Dollar Kursziel für Bitcoin noch für optimistisch gehalten hat, wird inzwischen immer wieder davon gesprochen, dass der Kurs auch auf über eine Million Dollar steigen kann. Das mag utopisch klingen, möglich werden könnte das aber vor allem durch institutionelle Anleger, denen durch die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA der Einstieg in den digitalen Währungsmarkt ermöglicht wurde.

Cathie Wood geht zum Beispiel davon aus, dass es schon reichen würde, wenn sich institutionelle Anleger dazu entscheiden würden, 1 % ihres Portfolios in Bitcoin zu investieren, um den Kurs auf eine Million Dollar zu pushen. In bullishen Szenarien spricht sie sogar von einem Kursziel von 3,8 Millionen Dollar.

Cathie Wood said in March she thinks the price of Bitcoin $BTC could reach $3.8 million by 2030 pic.twitter.com/fpQVC8Cp4M - Ark Invest Daily (@ArkkDaily) May 1, 2024

Mit dieser Schätzung ist die Unternehmerin nicht alleine. Auch Robert Kiyosaki, Autor des Spiegel-Bestsellers "Rich Dad, Poor Dad", ist davon überzeugt, dass ein Bitcoin schon bald weit mehr als eine Million Dollar kosten kann. Geht es nach Michael Saylor, gibt es für ihn überhaupt keinen Preis, zu dem er verkaufen würde, weil Bitcoin für ihn das einzig Wahre ist. Die Chancen, dass in Zukunft noch mehr Menschen dieser Meinung sind und der Kurs dadurch noch weiter in die Höhe getrieben wird, stehen also gut.

Gelingt es den Bullen, den Bitcoin-Kurs auf hunderttausende oder sogar eine Million Dollar zu pushen, dürfte sich das auch auf die meisten Altcoins positiv auswirken, wobei viele eine noch bessere Performance als Bitcoin erzielen können. Gerade am Anfang, wenn die Marktkapitalisierung noch niedrig ist, ist zwar das Risiko höher, allerdings können neue Coins oft schon innerhalb kürzester Zeit um tausende Prozent steigen, wobei Analysten derzeit vor allem beim neuen $99BTC eine solche Kursentwicklung erwarten.

Mit $99BTC höhere Renditen erzielen?

$99BTC ist eine neue Kryptowährung, die von den Entwicklern der Krypto-Lernplattform 99Bitcoins auf den Markt gebracht wird. 99Bitcoins ist vielen ein Begriff, da es einen Youtube-Kanal mit über 700.000 Abonnenten gibt, der bereits Millionen von Menschen Kryptowährungen nähergebracht hat und auch die Website Millionen von Besucher hat. Diese Reichweite könnte dem Kurs von $99BTC sehr zum Vorteil werden, weshalb Marktbeobachter erwarten, dass der Wert des neuen Tokens nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Derzeit ist $99BTC noch im Vorverkauf erhältlich.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, sodass diejenigen, die schon vor der Preiserhöhung einsteigen, einen Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen mitnehmen können. Anleger können allerdings nicht nur auf potenzielle Kurssteigerungen hoffen, sondern erhalten durch den Besitz der $99BTC-Token auch Zugang zu exklusiven Inhalten der Plattform, Trading-Signalen und zur Staking-Funktion, di ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wobei die jährliche Rendite (APY) deutlich höher als bei den meisten anderen Proof of Stake Coins ist.

