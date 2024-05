Die Österreichische Post hat erstmals zwei E-Lkw in Betrieb genommen. Die beiden Volvo FM Electric pendeln ab sofort zwischen dem Logistikzentrum in Wien-Inzersdorf und dem Flughafen Wien-Schwechat. In Inzersdorf wurden darüber hinaus zwei Schnellladestationen eigens für die elektrischen Lkw installiert. Bereits seit 2011 setzt die Österreichische Post E-Fahrzeuge in der Zustellung ein. In den vergangenen Jahren kamen immer mehr Elektrofahrzeuge ...

