Das auf Mikromobilität spezialisierte Unternehmen Heidtmann Mobility und dessen Vertriebsmarke bleudQ kündigen an, den Kleinstwagen Cenntro Avantier C auf dem deutschen Markt zu launchen. Neben einem Direktvertriebsmodell soll der Absatz auch über Partnerhändler angekurbelt werden. Das auf Mikromobilität spezialisierte Unternehmen Heidtmann Mobility bringt mit dem Cenntro Avantier C einen elektrischen Kleinstwagen der L7e-Klasse nach Deutschland, ...

