Apple - Mega-Aktienrückkauf und Keynotes entfachen neue Euphorie

Apple hat mächtiges Problem! Genau genommen ein 162 Milliarden US-Dollar schweres Problem. Diese Summe hatte der iPhone-Hersteller Ende März 2024 in bar oder anderen liquidierbaren Mitteln. Die Lösung: Apple plant ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 110 Milliarden US-Dollar. Das entspricht in etwa der Marktkapitalisierung der Allianz! Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursaufschlag.

Wie lange diese Euphorie anhält bleibt abzuwarten. Angesichts der Freude über das Aktienrückkaufprogramm gerieten die Geschäftszahlen für das zweite Qurtal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 in den Hintergrund. Hier offenbarten sich tatsächlich einige Problem. Die Umsätze der iPhones und iPads gingen zweistellig gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Bei den Wearables und Accessoires war der Umsatzrückgang ebenfalls knapp zehn Prozent. Einzig der Service-Bereich konnte den Umsatz steigern.

Für das laufende Quartal rechnet Konzernchef Tim Cook dennoch mit einem leichten Umsatzwachstum. Katalysator können neue Produkte sein. Morgen lädt Apple zur iPad-Keynote. Nach rund zwei Jahren wird die Vorstellung eines neue iPads erwartet. Im Juni findet die vielbeachtete große Entwickler Konferenz WWDC statt. Derweil setzt der Konzern auf Wachstum durch KI. "Wir glauben an die transformative Kraft und das Versprechen von KI, und wir glauben, dass wir Vorteile haben, die uns in dieser neuen Ära auszeichnen werden," erklärte der Apple-Chef kürzlich. Im März gab es Meldungen wonach Apple Googles KI-Software Gemini nutzen will. In den zurückliegenden Tagen kursierten derweil Nachrichten, dass Apple eine Reihe von KI-Experten von Google abwerben will.

Mit dem Aktienrückkaufprogramm in dreistelliger Milliardenhöhe hat Apple ein Ausrufezeichen gesetzt und Aktionäre zu zunächst besänftigt. Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv aktuell ebenfalls für das Papier gestimmt. Die Anleger erwarten jedoch stetig neue Innovationen. Der Stopp des iCar verpasste der Aktien einen empfindlichen Dämpfer. Weitere schwache Zahlen oder enttäuschende Nachrichten rund um geplante neue Produkte, sowie ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Apple Widerstandsmarken: 196,60/224,05 USD Unterstützungsmarken: 152,20/160,75/169,20/181,10 USD Die Aktie von Apple bildet seit rund einem Jahr einen Seitwärtstrend. Dabei pendelt das Papier mehrheitlich zwischen der 61,8%-Retracementline bei 169,20 USD und dem Julihoch von 2023 bei 196,60 USD. Das laufende Jahr war primär von einer mittelfristigen Konsolidierung geprägt. Dabei sank das Papier von Januar bis Mitte April von der Oberkante der Range an die untere Begrenzung. Zeitweise tauchte der Aktienkurs sogar unter die Unterstützung bei 169,20 USD. In der zurückliegenden Woche machte die Aktie jedoch einen Satz nach oben und überquerte sogar die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 181,10 USD. Damit eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 196,60 USD. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren zeigen nach oben. Gelingt der Ausbruch über 196,60 USD besteht mittelfristig die Chance auf einen nachhaltigen Ausbruch aus dem Seitwärtstrend und eine Aufwärtsbewegung bis 224,05 USD (138,2%-Retracementlinie). Auf der Unterseite findet die Aktie zwischen 160,75 und 169,20 USD weiterhin eine starke Unterstützung. Apple in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 07.07.2022 - 06.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Apple in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.05.2024 - 06.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie USD Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen USD Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Apple-Aktie am 28. Mai 2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Apple-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Faktor Optionsscheine Long auf Apple für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Faktor Optionsscheine Short auf Apple für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

