Media and Games Invest SE (MGI) betreibt eine KI-gesteuerte Werbesoftware-Plattform für den automatisierten Kauf und Verkauf von digitalen Werbeflächen. MGI hat seinen Sitz in Schweden und erzielt 66 % seiner Einnahmen in Nordamerika, dem weltweit größten Werbemarkt, wo es ein führender Marktplatz für mobile In-App-Werbung ist. MGI ist am Nasdaq First North Premier Growth Market und im Scale Segment der Deutschen Börse notiert. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 29.05.2024 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Remco Westermann, CEO der Media and Games Invest SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-05-29-14-00/M8G-GR zur Verfügung gestellt.





