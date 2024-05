Realty Income (WKN: 899744) ist eines der liebsten Kinder vieler Privatanleger, besonders wegen der monatlichen Ausschüttung. Am Montag nach Börsenschluss wird der REIT seine Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2024 vorlegen. Was wird von der Börse erwartet? Realty Income vorgestellt Realty Income ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich durch die monatliche Ausschüttung einer Dividende an seine Aktionäre auszeichnet. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...