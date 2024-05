Buffetts Geldreserven steigen auf Rekordniveau

Werbung







Am vergangenen Samstag fand die mit Hochspannung erwartete Hauptversammlung von Berkshire Hathaway statt. Auf dem prall gefüllten Event im US-Bundesstaat Nebraska verkündete der legendäre US-Investor Warren Buffett, dass die Barreserven seiner Holding auf Rekordwerte wuchsen.



Warren Buffett gab bekannt, dass zum Ende des ersten Quartals seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway rund 189 Milliarden US-Dollar an Bargeld und kurzfristig angelegten Staatsanleihen zur Verfügung stehen. Buffett betonte, dass ein Erreichen der 200 Milliardenmarke in puncto Geldreserven im Bereich des Möglichen sei, da es aktuell an attraktiven Anlageobjekten mangelt. Die Höhe der Riesen-Reserve wurde durch den Verkauf von gut 13 Prozent von Berkshires Apple-Aktien ermöglicht. Auch wenn das Investment Urgestein momentan noch auf lukrative Anlagechancen wartet, reagierten die Berkshire-Anleger zufrieden. Seit dem Jahr 2021 konnte sich der Wert der Berkshire-Hathaway-Aktie nahezu verdoppeln.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Der Ausblick auf die Börsen-Woche

Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick.









