Der Kurs des Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte am Montagmittag bei 1,0768 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt etwas niedriger auf 1,0744 Dollar festgelegt.Konjunkturdaten aus der Eurozone zeichneten am Montag ein freundliches Bild. So hatte sich die Unternehmensstimmung ...

