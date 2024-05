© Foto: DALL*E



Peter Brandt hat den Bitcoin-Crash im Jahr 2018 korrekt prognostiziert, bei dem die Kryptowährung rund 80 Prozent ihres Wertes verlor. Seine neueste Prognose dürfte Bitcoin-Fans nicht gefallen."Es ist tatsächlich so gekommen und es ist real. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben wollen. Aber ich sehe eine 25-prozentige Chance, dass Bitcoin in diesem Zyklus bereits den Höhepunkt erreicht hat", so Peter Brandt, Gründer von Factor Trading. Der Chartanalyst erklärte weiter, dass er mit einem Abfall auf die Jahrestiefs von 2021 bei etwa 30.000 US-Dollar rechnet, was einem Rückgang von über 54 Prozent im Vergleich zum derzeitigen Stand entsprechen würde. Brandt erläuterte seine Argumentation mit …