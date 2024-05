Die BYD-Aktie ist in der vergangenen Woche aufgrund verhaltener Quartalszahlen kurzzeitig stark unter Druck geraten. Am heutigen Montag hat sich der Kurs an der Heimatbörse in Shenzhen wieder erholt und steht kurz davor, ein starkes Kaufsignal zu generieren.Mit dem heutigen Plus von 3,6 Prozent ist der Kurs der BYD-Aktie wieder über den GD200 gestiegen, der aktuell bei 221,57 Chinesische Yuan verläuft. Dadurch befindet sich das Papier nun wieder in Schlagdistanz zur Widerstandszone, die sich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...