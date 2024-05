Hamburg (ots) -Sendetermin: ab 7. Mai in der ARD Mediathek und am 12. Mai im NDR-/Radio-Bremen-Fernsehen um 23.35 Uhr. Ein Film von Jan-Dirk Bruns.Es war einmal ein grün-weißer Traditionsverein aus der Fußball-Bundesliga, der blamierte sich kurz vor Saisonbeginn bis auf die Knochen, ging beim österreichischen Provinzverein FC Superfund Pasching sang- und klanglos unter. "Aus" der Traum von der Teilnahme am Europapokal. So beginnt das Werder-Märchen der Saison 2003/2004. Niemand konnte sich vorstellen, dass diese Spielzeit mit einem außergewöhnlichen Erfolg, dem "Double", gekrönt wurde - dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals.Die "Sportclub Story" blickt zurück auf Werders erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Publikumsliebling und Torschützenkönig Ailton erzählt über die "schönste Zeit seines Lebens". Er verrät, wem er seine Tore und die Meisterschale gewidmet hat, die Werder sich mit einem Sieg bei Bayern München am 8. Mai 2004 vorzeitig sicherte. Und er gibt preis, warum er sich dennoch für einen Wechsel zum FC Schalke entschied. Klaus Allofs erklärt, warum Werder auf einmal in grün-orangenen Trikots auflief, und Thomas Schaaf lässt in der Double-Saison erkennen, welch trockenen Humor er hat.Die "Sportclub-Story: Das Werder-Märchen 2004 - 20 Jahre Double" ist eine gemeinsame Produktion von NDR und Radio Bremen, 2024.Die unglaubliche Geschichte des SV Werder Bremen erzählt auch der Echtzeit-Sportschau-Podcast "Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded" mit Moritz Cassalette von NDR und Radio Bremen in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/das-werder-maerchen-2004-ein-podcast-in-echtzeit/94634028/) und der Sportschau App (https://www.sportschau.de/podcasts/das-werder-maerchen-2004/das-werder-maerchen-2004-podcast-100.html).Link zur ARD Audiothek: https://ots.de/MsFkrKLink zur entsprechenden Sportschau-Seite: https://ots.de/HIg1bNPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5773532