Original-Research: FACC AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu FACC AG



Unternehmen: FACC AG

ISIN: AT00000FACC2



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.05.2024

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach, Miguel Lago Mascato



Preview Q1/24: Starker Jahresauftakt trotz weiterhin angespannter Lieferkette erwartet



FACC wird an diesem Mittwoch (8. Mai) den Q1/2024-Bericht veröffentlichen. Die Zahlen werden u.E. die Effekte der verbesserten, aber weiterhin angespannten Lieferketten einerseits sowie deutlichen

Produktionssteigerungen andererseits widerspiegeln.



Deutliche Verbesserung in Top- und Bottom Line erwartet: Im ersten Quartal erwarten wir Konzernerlöse von 194,0 Mio. EUR (+19,2% yoy), die sowohl von den weiter anziehenden Produktionsraten der OEMs als auch von einer verschobenen Lieferung aus Q4/23 i.H.v. 9,4 Mio. EUR (siehe Comment vom 04. April) profitieren dürften. Die steigenden Auslieferungen von Airbus (Q1/24: 142 Stück, +11,8% yoy) und der für FACC relevanten Boeing 787 (Q1/24: 13 Stück, +18,2% yoy) bestätigen die starke Nachfrage und sollten auch über die kommenden Jahre hinweg zu signifikanten Erlössteigerungen für FACC führen. Ergebnisseitig gehen wir von einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorjahr aus, in dem die Lieferkettenschwierigkeiten noch drastischer ausfielen. Die von Boeing im Q1-Call bekanntgegebene Reduktion der 787-Produktion sowie Auslieferungsverschiebungen bei Airbus verdeutlichen jedoch weiterhin die angespannte Situation, gerade bei kleineren Tier-2/3-Zulieferern. Dies könnte im Jahresverlauf auch bei FACC zu einem Aufbau der Vorräte und als Resultat zu einer steigenden Nettoverschuldung führen, wenn Teile nicht bzw. verspätet von den OEMs abgerufen werden. Eine Gefahr für die Covenants-Prüfung (Net Debt/EBITDA:

http://www.more-ir.de/d/29605.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

