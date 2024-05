© Foto: Pat Mazzera - dpa-Bildfunk



Die Aktie des Einzelhändlers von PC-Spielen und Merchandising-Produkten GameStop hat sich in den vergangenen Tagen um 70 Prozent verteuert. News gab es keine.Meme-Aktie GameStop hat sich ohne erkennbaren Grund in den vergangenen Handelstagen um zeitweise 70 Prozent steigern können. Erst neues Mehrjahrestief, dann neues Jahreshoch Nachdem die Aktie zuvor bei 9,95 US-Dollar auf ein neues Mehrjahrestief gefallen war, kletterte sie am Freitag in der Spitze auf 17,45 US-Dollar - und damit aus dem Stand auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Neuigkeiten gab es seit dem enttäuschend ausgefallenen Quartalsbericht vor über einem Monat keine. News, die den Kurs der Aktie hätten explodieren lassen können, …