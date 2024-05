DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q (14:00 Investorenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q (07:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q (11:00 PK) 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Earnings-Call) 07:30 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, (10:00 PK) *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 08:00 DE/Handelsbilanz März Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +22,0 Mrd Euro zuvor: +21,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Februar 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis 09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zum AHK World Business Outlook Frühjahr 2024, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV *** 10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV 10:00 AT/Wienerberger AG, HV 10:00 DE/Bitkom, Online-Pressekonferenz: Digital Finance - Wie digital ist Deutschlands Finanzwesen? *** 10:30 DE/Talanx AG, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an SAFE-Panel zu "Empowering the Single Market - Opportunities and challenges" 17:25 DE/Bundeskanzler Scholz, Vorsitzende des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina, Becirovic, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1H *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz von Bundesbank, Danmarks Nationalbank und Norges Bank zu "Too low, too high: What's next for inflation?" *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q *** - DE/Global Solutions Summit, Berlin - DE/CDU, 36. Parteitag der CDU Deutschlands, Berlin ===

