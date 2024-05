Der Ausblick für die Aktienmärkte hat sich seit NFP stark verbessert - REALLY?

Wir befinden uns heute an einem entscheidenden Wendepunkt in der wirtschaftlichen Landschaft, wo die Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger und die Bewegungen der globalen Märkte tiefgreifende Auswirkungen für uns alle haben. Während wir uns durch dieses komplexe Gelände bewegen, ist es wichtig, die Dynamik zu verstehen und zu erkennen, wie sie unsere Zukunft formt.

Zunächst einmal möchte ich auf die jüngsten Äußerungen von Fed Chair Powell eingehen, die die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen betreffen. Investoren begrüßten die Nachrichten mit Begeisterung. Doch sollten wir Vorsicht walten lassen und unseren Optimismus zügeln. Obwohl die Aussicht auf stabile Zinssätze zunächst das Marktgefühl stärken mag, müssen wir erkennen, dass der Ausblick für Aktien zunehmend unsicherer wird.

Was sagen die Macroindikatoren?

Im April fielen sowohl der ISM Herstellungs- als auch der ISM Dienstleistungs-PMI unter 50, und wenn dieser Trend weitere zwei Monate anhält, wird dies ein zuverlässiges Signal für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sein. Doch es sind nicht nur die PMIs; auch langlebige Güter verzeichnen praktisch keine Veränderungen im letzten Jahr, und die Geschäftsberichte von Konsumunternehmen senden Warnsignale hinsichtlich der Verbraucher aus.

S&P 500 - Tageschart - Was kommt zuerst - 4700 oder 5700? - Quelle: xStation5 von XTB

Deshalb haben die Ereignisse der letzten Wochen die nächsten Monate auf diesem Markt unsicherer und gefährlicher gemacht als zuvor. Wie wir es immer in unseren "Guten Morgen Börse" Sessions jeden Morgen um 8:00 Uhr auf YouTube besprochen haben, gibt es nur wenige "Kandidaten" die diese Rallye wirklich beenden könnten - ein Stillstand oder eine Schrumpfung der Wirtschaft. Diese Möglichkeit ist praktisch nicht in den Märkten eingepreist, also selbst wenn sich die Daten verschlechtern und es wahrscheinlicher wird, dass die Wirtschaft schwächelt, wird dies voraussichtlich die Märkte belasten.

